Остров Кунашир, Сахалинская область, 16 июля, 2020, 06:18 — ИА Регнум. Защита национальных интересов США в России постепенно перестает быть таким модным делом, каким она была в те же «святые» для либералов 90-е. О том, как в оплоте либеральной мысли снова прорывается желание поторговать Родиной в угоду Вашингтону, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

План передачи Курил Японии, изложенный одним из преподавателей Высшей школы экономики, столь же прост, сколь и провокационен. Всего-то и надо, по мысли стратега из ВШЭ, укрепить дружбу с Японией, а потом передать ей острова под предлогом «обеспокоенности Японии растущей мощью Китая». Чтобы не беспокоилась, значит. А то, что это, по существу, будет означать присоединение к американскому антикитайскому блоку и предательство Китая, автором идеи скромно умалчивается.

Мало того, принимаемая им за «образец», имевшая место передача Китаю островов в реках Амур и Уссури никак не может считаться правильной аналогией. Тут, скорее, видится расчетливая подмена: «тут острова и там острова, а чего такого-то?». Действительно, почему перенос границы по фарватеру Амура был приведением к международным нормам, а сдача Курил была бы предательством российских интересов?

Читайте статью Владимира Павленко «Либералам не дают покоя русские Курилы».