Киев, 16 июля, 2020, 04:19 — ИА Регнум. В поиске дополнительных доходов украинская правящая партия «Слуги народа» берется обдирать своих «хозяев», тот самый народ, как липку. Как в этом помогает коронавирус и новое налогообложение аграриев, рассказывает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

С коронавирусом все более-менее просто: штраф за уклонение от карантинных мер задран для простых украинцев и юридических лиц на должную, с точки зрения «Слуг», высоту. А вот с новым земельным налогом, скрытым пока что, но способным достать на Украине всех обладателей земельных угодий, дело обстоит гораздо серьезнее. По самым грубым прикидкам, налог, в соответствии с законопроектом «о детенизации производства сельскохозяйственной продукции», может подскочить раза в 3−4.

Для мелких собственников, из которых большую часть составляют пенсионеры, такая нагрузка может оказаться неподъемной. Кому же понадобилось принятие такого закона и кто на Украине собирается извлечь из него максимальную пользу?

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Украинская власть собирается пошарить по карманам мелких аграриев».