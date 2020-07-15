Тюмень, 15 июля, 2020, 16:25 — ИА Регнум. В Тюмени прошла операция по спасению кота, который в течение нескольких дней кричал с балкона десятого этажа в доме на улице Беловежской в микрорайоне Антипино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области Нарушитель спокойствия на улице Беловежской в Тюмени

Хозяева квартиры, где живёт кот, уехали в отпуск. Животное вышло на балкон и несколько дней истошно мяукало. Соседи опасались за жизнь кота, учитывая аномальную жару, которая стоит вторую неделю в регионе. Может, он голоден и у него нет воды? До его хозяев было невозможно дозвониться.

Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области Операция по спасению кота

Спасатели решили добраться до балкона на специальном устройстве, которое применяют для тушения пожаров в многоэтажных зданиях. Но спасательная операция была остановлена в самый разгар: нашлись родственники хозяев квартиры, у которых были ключи, и на их попечении оставался питомец.

Когда полицейские и спасатели зашли в квартиру, то выяснилось, что у котика есть и вода, и еда. Нет ласки и внимания, к которым он явно привык, и заявлял об этом громко на всю округу, нарушая спокойствие и сон соседей.