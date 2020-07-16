Вашингтон, 16 июля, 2020, 05:49 — ИА Регнум. Ополчившиеся на трамповскую стратегию давления через религию католические иерархи провоцируют американского президента обращаться к критикам нынешней Католической церкви. Так ли обстоит дело, как его представили обеспокоенные католики, и чем может обернуться неуклюжесть Дональда Трампа, проявляемая в религиозных делах, разбирался редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

The White House Дональд Трам с супругой в Ватикане

Многие решения Трампа на президентском посту были или на руку католикам, или прямо применялись для того, чтобы добиться благосклонности католического сообщества. К таким поступкам можно отнести, например, поддержку движения против абортов, защиту христианских и консервативных ценностей и даже онлайн-совещание с католическими лидерами по поводу коронавирусной эпидемии. Похоже, что Трампу показалось, что после таких его недвусмысленных шагов Католическая церковь США обязана поддержать все его начинания.

Но дело в том, что даже католики США не могут в угоду своему президенту отказаться от мнения своего верховного епископа — Римского папы или пойти наперекор глобальным принципам католицизма. Трамп уже получал серьезную долю критики со стороны Святого престола за резкие действия, которые приводили к поляризации американского общества, противопоставляя сторонников и противников трамповских решений. Теперь же, когда Трамп ожидает безусловной поддержки, ему приходится вносить раскол и шатания и в стан своих католических сторонников.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Трамп может выступить для американских католиков новым Лютером».