Выборг, Ленинградская область, 15 июля, 2020, 15:25 — ИА Регнум. В главной башне Выборгского замка, одном из самых высоких в Европе и единственном на территории России средневековом донжоне — башне Святого Олафа — после реконструкции появится панорамный лифт. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Пресс-служба администрации ЛО. Выборгский замок.

Проект реставрации древнейшего сооружения замка прошел госэкспертизу. Он предполагает минимальное вмешательство в убранство башни. На выполнение работ направлено почти 185 млн рублей, планируется их завершить в 2022 году.

«Грузоподъемность сооружения составит 1000 кг, габариты — 1,4×1,6 метра. Лифт сможет перевозить посетителей из маломобильных групп населения», — отметили в обладминистрации.

Отметим, проект реставрации скорректирован с учетом сохранения архитектурной целостности башни и исторических элементов разных эпох, а также приспособления смотровой площадки для маломобильных групп населения. В проект также включены монтаж лифта, обновление лестницы и реставрация внутренних стен.

«Кроме обустройства лифта, в башне будет проведена реставрация кладки стен и реконструкция существующей лестницы по современным нормативам. При этом часть ее фрагментов сохранится в качестве экспонатов, которые посетители смогут увидеть, поднимаясь по вновь проектируемой лестнице», — пояснили в пресс-службе.