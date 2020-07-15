Калуга, 15 июля, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Объекты Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), которые работают в городах с отраслями промышленности с особо опасными условиями труда и в ЗАТО, получили доступ к финансированию в рамках национального проекта «Здравоохранение». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В соответствии с постановлением, медучреждения, которые работают в более половине регионов России, теперь смогут принять участие в программе модернизации первичного звена здравоохранения. До 15 июля правительство должен был поступить проект постановления, регулирующий выделение регионам федеральных субсидий на модернизацию объектов ФМБА.

Пресс-служба правительства Калужской области Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша

Тема включения поликлиник и больниц ФМБА в программы нацпроекта «Здравоохранения» была поднята в конце января на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша, работавший тогда главой Обнинска, сообщил президенту РФ Владимиру Путину о существующей проблеме.

«Эти учреждения испытывают сложности с кадровым обеспечением, техническим обеспечением, — отметил Шапша. — Сегодня зарплата наших врачей, даже после состоявшегося повышения, на 20 процентов ниже средней зарплаты других региональных больниц. Если региональные медучреждения решают эти проблемы в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», то все клиники, которые входят в систему ФМБА на территориях, не принимают участия на сегодняшний день в данном национальном проекте. Это касается и клиник, которые к другим ведомствам, не к Минздраву относятся, например к Миннауки. Троицк, Черноголовка, здесь присутствуют другие наукограды, они находятся точно в такой же ситуации. Вы объявили, что с 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения, и мы просим рассмотреть возможность включения клиник ФМБА в объявленную программу модернизации национального проекта «Здравоохранение».

Медучреждения ФМБА работают в 51 регионе страны, а в 36 из них они являются единственными, где население может получить плановую или экстренную медицинскую помощь. Таким образом, доступность и качество медуслуг, для нескольких миллионов человек, оставалась недостаточными.

«Включение объектов ФМБА в программу модернизации первичного звена здравоохранения поможет нам решить проблемы, которые копились долгие годы, — уверен главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница №8 ФМБА России в Обнинске Калужской области Михаил Сергеев. — Это решение дает комплексный эффект. Например, у нас был дефицит кардиологов, и мы не могли привлечь специалиста. Теперь мы можем провести ремонт помещения, оснастить его оборудованием в соответствии со стандартом здравоохранения, получить транспорт, в том числе, для выездов на дом и, собственно, пригласить кардиолога. И так — по всем проблемным направлениям работы поликлиники. Мы заранее подготовили заявку на участие в этой программе и сейчас перепроверяем документы вместе с Минздравом России. Включили в нее все по максимуму».

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Калужской области Алан Цкаев отметил, что для ФМБА-клиник всегда было проблемой использовать преимущества, которые предоставляют программы нацпроекта. В связи с решением правительства у «Клинической больницы №8 ФМБА России» в Обнинске появляется возможность провести серьезную модернизацию.

«Благодаря предложению Владислава Шапши, были внесены изменения в постановление правительства РФ №1304. Клиники ФМБА впервые были включены в нацпроект «Здравоохранение». Благодаря этому мы можем рассчитывать на качественный рывок в укреплении амбулаторно-поликлинической части, — рассказал Алан Цкаев. — Стоит отметить, что первичное звено — это 80% всей работы медицины. В восьми из десяти случаев выздоровление зависит от своевременности, эффективности и качества медуслуг для населения. В Обнинске, участвуя в программе модернизации первичного звена, мы сможем отремонтировать и дооснастить три поликлиники, обновить парк автомобилей Скорой помощи, транспорта для перевозки пациентов и повысить квалификацию наших врачей. Это первая такая ласточка для системы ФМБА, надеюсь, что в дальнейшем клиники ФМБА будут участвовать и в других программах нацпроекта».

Отметим, постановление правительства предписывает Минстрою до 1 октября определить нормативы предельной стоимости капремонта и до 15 ноября сформировать библиотеку типовых проектов объектов первичного звена здравоохранения, центральных и районных больниц. Сами медучреждения уже сейчас могут подавать заявки на включение в программу модернизации амбулаторно-поликлинических служб.