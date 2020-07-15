Калуга, 15 июля, 2020, 18:15 — ИА Регнум. 22-летний житель Калуги подозревается в мошенничестве: он выманил у двух пожилых женщин порядка 380 тысяч рублей под предлогом оформления страховой компенсации за ранее установленное газовое оборудование. Об этом 15 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

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В феврале 2020 года к пожилой калужанке пришли двое мужчин, представившиеся сотрудниками газовой компании. Они заявили, что датчики «загазованности» помещений будут устанавливаться во всех квартирах в обязательном порядке. Калужанка заплатила за приборы около 22 тысяч рублей, после чего мужчины установили датчики. Спустя некоторое время один из «газовщиков» снова пришел к пенсионерке и сообщил, что есть возможность вернуть деньги, затраченные на установку газоанализаторов. Для этого женщине необходимо оформить страховку, а также открыть банковский счет, на который будет производиться возврат денег. Далее в течение трёх месяцев он приходил к калужанке и забирал различные денежные суммы, убеждая ее, что они нужны для оплаты страховых взносов и будут возвращены на банковский счет вместе с суммой за приобретение датчиков. В общей сложности сумма ущерба, причиненного калужанке, составила более 320 тысяч рублей. Аналогичным способом подозреваемому удалось завладеть 60 тысячами рублей, принадлежащими еще одной калужской пенсионерке.

Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался местный житель, ранее работавший в организации по продаже газового оборудования. По версии правоохранителей, мужчина, уволившись, сохранил тетрадь с контактными данными бывших клиентов. Используя сведения, он посещал граждан, которым ранее было установлено газовое оборудование, и вводил их в заблуждение. По факту мошенничества возбуждены уголовные дела. Проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных противоправных действий.