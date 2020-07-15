Киев, 15 июля, 2020, 14:00 — ИА Регнум. Верховная рада Украины приняла официальное решение о назначении очередных местных выборов 25 октября нынешнего года.

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Соответствующий проект постановления сегодня, 15 июля, в целом поддержали 326 народных депутатов парламента при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, 25 октября состоятся очередные выборы депутатов областных, городских и районных советов, мэров населенных пунктов, а также городского главы Киева и горсовета Киева.

В документе отмечается, что местные выборы не будут проводить в Крыму и в отдельных районах, городах, поселках и селах в Донецкой и Луганской областях. Рада решила, что на этих территориях выборы будут назначены в установленном отдельным законом порядке при условии «прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».

ИА REGNUM напоминает, что Рада назначила местные выборы со второй попытки — 13 июля перед голосованием соответствующий проект был экстренно отозван президентом Зеленским по «техническим причинам». До этого многие политики и эксперты утверждали, что пользуясь карантинными ограничениями, Зеленский и его окружение может попытаться отсрочить проведение местных выборов или даже вообще отменить их.