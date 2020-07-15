Калуга, 15 июля, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Более восьми тысяч проверок условий хранения огнестрельного оружия у граждан организовали в первом полугодии 2020 года сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы Рогвардии. Было выявлено порядка 400 нарушений, изъято около 300 единиц оружия. Об этом 15 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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За шесть месяцев было аннулировано 323 лицензии на приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. У 24 владельцев оружия аннулированы разрешительные документы и изъято оружие. Ещё 250 единиц и сотню патронов к ним граждане сдали добровольно.

В ведомство поступило около восьми тысяч заявлений на получение услуг в сфере оборота оружия, семь тысяч из которых — в электронном виде.