Ситка, США, 15 июля, 2020, 13:56 — ИА Регнум. В переносе памятникарусскому губернатору Аляскис центральной площади в городской музей позитивного мало, хотя для современных США такое решение — верх«толерантности», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 июля, комментируя решение городского совета Ситки.

Портрет работы Михаила Тиханова. Первый губернатор Аляски и правитель Русской Америки Александр Баранов. 1818

Как сообщалось ранее, совет одобрил резолюцию о переносе памятника, указал, что демонтаж следует провести максимально быстро и что в городском музее статую следует поместить «в исторический контекст».

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«В США сегодня убирают и даже разрушают не только такие памятники, а и те, которые, казалось бы, должны быть американцам ближе. Вот памятник Колумбу снесли. Что, не надо было ему открывать Америку? Или Колумб должен был открыть её, условно говоря, «с другими целями»?

Русские были на Аляске первыми людьми с другого континента, они открыли её для Европы, стали осваивать, делали это успешно… Мы всегда будем это помнить, как и вызывающую до сих пор противоположные мнения продажу Аляски США. Но жители города Ситки помнить прошлое своей земли не хотят.

Американцы пытаются делать при этом хорошую мину. Мэр Ситки высказывает надежду, что перенос будет делом «позитивным», и даже «конструктивным», а также «уважающим все стороны, причастные к данному вопросу». В переносе памятника с центральной площади в городской музей позитивного мало, хотя для современных США это уже своего рода «верх толерантности». Так что, как говорится, и на том спасибо.