Якутск, 15 июля, 2020, 13:46 — ИА Регнум. По состоянию на 15 июля на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда в РФ находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 106 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 269 688 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Данные приводит сайт ФБУ «Авиалесоохрана».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дым от лесного пожара

На практике это означает, что по данным очагам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен. В том числе 69 пожаров на площади 232 864 га не собираются тушить в Якутии, 11 пожаров на площади 14 299 га — в Амурской области, один пожар на площади 8122 га — в Красноярском крае, семь пожаров на площади 5503 га — в Иркутской области, девять пожаров на площади 4090 га — в Камчатском крае, два пожара на площади 2709 га — в Забайкальском крае, и семь пожаров на площади 2101 га — в Хабаровском крае.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 13 июля в стране действовали 122 таких очага на площади 480 800 га.