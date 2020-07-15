Москва, 15 июля, 2020, 13:32 — ИА Регнум. В июне 2020 года резко выросло число оформленных ипотечных договоров, сообщили 15 июля в управлении Росреестра по столице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

За месяц зарегистрировали 8347 договоров ипотечного жилищного кредитования. Этот показатель на 255%, или в 3,5 раза, больше результатов мая 2020 года.

Примечательно, что в июне 2019 года, когда эпидемиологическая ситуация не влияла на рынок недвижимости, сделок оформили меньше — 6745.

«Уже за вторую половину месяца количество сделок увеличилось более чем вдвое. Причем июньский показатель текущего года стал максимальным по объему оформленных в первом месяце лета ипотек за последние десять лет, преодолев порог в 8 тыс. договоров», — рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.