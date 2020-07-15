Киев, 15 июля, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Верховная рада Украины в ходе заседания сегодня, 15 июля, отозвала из повестки дня пленарного заседания проект постановления об образовании новых районов в стране.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украинский флаг

Решение принято по предложению фракции «Слуга народа», передает корреспондент ИА REGNUM.

Никаких объяснений от соратников президента Украины относительно данного решения не прозвучало.

Напомним, что речь идет об инициативе правительства Украины резко сократить количества районов, чтобы «власть работала более эффективно и не дублировала никаких функций». Предполагается, что из 490 районов, которые в стране есть сейчас, после реформы останется лишь 129.

Перед рассмотрением документа глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предположил, что голосов в его поддержку не хватит:

«Есть оживленная дискуссия… поделили районы так, что сейчас есть много людей, которые не удовлетворены».

В свою очередь, экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отметила, что задуманная реформа — это «хаос и беспорядок высочайшего уровня, по сути свертывание поселенческой сети в Украине, лишение людей права жить». Она отметила, что если голосование состоится, ее политсила и желающие примкнуть депутаты обратятся в Конституционный суд и получят решение о неконституционности таких действий.