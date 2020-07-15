Москва, 15 июля, 2020, 13:23 — ИА Регнум. В настоящее время вопрос демонтажа клеток в зданиях судов в России заморожен. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в Совете Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зал судебных заседания

«Я считаю, что наличие клеток в наших судах сегодня не отвечает уровню нашего правового, гуманитарного подхода к процессу. Их нужно было бы не использовать, а в последующем и демонтировать», — заявила Москалькова.

«С этой позицией я обратилась в Европейский суд по правам человека, в правительство и другие органы. Сегодня эта тема заморожена, и решение не принято под тем основанием, что их неиспользование или демонтаж, насколько я поняла, а также наличие обвиняемых в зале без ограждения, по мнению правоохранительных органов, может повлечь увеличение затрат», — подчеркнула она.

По её мнению, ссылка на подобного рода затраты не выглядит обоснованной — и даже если они есть, остаётся непонятным, почему нельзя просто размещать подозреваемого вне клетки.

«Что касается особо опасных преступников — и раньше усиленная охрана в отношении них применялась. А в отношении других — я не знаю такой статистики побегов из судов, и кроме размещения в самом зале человек этапируется, находится в зале суда в специальном помещении. Мне кажется, эти мотивы не совсем убедительны», — указала Москалькова.