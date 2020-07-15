Кострома, 15 июля, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Костромской области не смог объяснить увеличение смертности в регионе в апреле и июне 2020 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Чиновники предлагают подождать с выводами.

Светлана Шаповалова Кладбище

Как ранее сообщало ИА REGNUM, областное управление ЗАГС предоставило данные, согласно которым рост смертельных случаев В Костромской области в апреле и июне 2020 года по сравнению с 2019 годом составил 15,2% и 16,5% соответственно. Всего за апрель-июнь в области скончались 2434 человека — на 208 костромичей больше, чем годом ранее.

В департаменте здравоохранения в ответ на запрос ИА REGNUM сообщили, что «обобщение статистических данных за январь — июнь 2020 года с указанием групп заболеваний, которые привели к летальному исходу», будет известно в августе. По мнению специалистов, говорить о причинах роста смертности в апреле и июне корректнее будет в конце лета.

Также в депздраве отмечают, что одними из самых распространённых причин смертей в регионе являются болезни системы кровообращения и новообразования. В региональном управлении Росздравнадзора комментировать статистические данные по смертности отказались. Представители профильного комитета облдумы по здравоохранению и социальной политике также воздержались от предположений на этот счёт, сославшись на «недостаточное количество полномочий».