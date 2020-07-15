Москва, 15 июля, 2020, 12:57 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий проводить голосование по выборам в течение трех дней, а также вне помещений Госдума приняла во втором, основном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля. Поправки учитывают ситуацию с пандемией, отметили в комитете Госдумы по контролю и регламенту.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

ЦИК получает возможность принять решение о голосовании на выборах в течение нескольких дней, но не более трех. Если выборы будут проводиться в течение нескольких дней, то будет отменено досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям.

Решение о голосовании в течение нескольких дней может быть принято только в течение 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума и затем не подлежит пересмотру.

Также Госдума поддержала поправку, согласно которой в случае решения «несколькодневного» голосования разрешается организовывать голосование избирателей и участников референдума «вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования». Речь идет, в частности, о придомовых территориях и территориях общего пользования.

ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» выступили категорически против возможности проводить голосования в течение трех дней. Они увидели в этом большую вероятность нарушений и проблем с легитимностью итогов голосования.

Нормы не распространяются на выборы, намеченные на сентябрь 2020 года, так как на организацию выборов влияют только изменения избирательного законодательства, вступившие в силу за полгода до выборов.

«Эти поправки на выборы в сентябре 2020 года не распространяются», — заявила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).