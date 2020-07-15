Москва, 15 июля, 2020, 12:31 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин побывает с поездкой в Республике Крым 16 июля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя

«Президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ», — сообщил Песков.

Церемония закладки боевых кораблей для Военно-морского флота состоится на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. На предприятии будет организована видеоконференция Владимира Путина с другими судостроительными комплексами, в частности «Севмаш» и «Северная верфь».