Москва, 15 июля, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на оптимизацию процедур, включая проведение экологической экспертизы, при модернизации и расширении магистральной инфраструктуры, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Строительство дороги

К объектам такой инфраструктуры относятся автомобильные дороги, мосты, железнодорожные объекты, морские, речные порты, искусственные земельные участки, аэродромы, транспортно-пересадочные узлы, инженерная инфраструктура, линии связи.

Документом разрешается строительство в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. По 31 декабря 2024 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в границах Байкальской природной территории.

В КПРФ видят угрозу для экологии, для соблюдения прав граждан.

«Закон ставит под угрозу защиту прав граждан: на землю, на собственность», — предостерег депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).