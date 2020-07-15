Ярославль, 15 июля, 2020, 12:23 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы и глава профсоюза Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко стал кандидатом от «Единой России» на довыборах в Государственную Думу, которые состояться в Ярославской области 13 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Единой России». Решение о выдвижении Андрея Коваленко принял генеральный совет партии.

Duma.yar.ru Андрей Коваленко

«Моя политическая карьера началась два года назад. Полон сил, есть поддержка. В спорте всегда уважал соперников, но выходил на лед играть и побеждать. Поэтому у меня задача одна — победить», — цитирует Андрея Коваленко официальный сайт «Единой России»

Как ранее сообщало ИА REGNUM место в ГосДуме стало вакантным после перехода на работу в аппарат правительства РФ Александра Грибова. Другие партии также определились со своими кандидатами. «Справедливая Россия» выдвинула первого губернатора Ярославской области Анатолия Лисицына, КПРФ — депутата Ярославской областной думы Елену Кузнецову, Яблоко — председателя регионального отделения партии Олега Виноградова, «Российская партия пенсионеров» — советника ректора Московского государственного технологического университета «Станкин» Владимира Ворожцова.

Согласно сайту избирательной комиссии Ярославской области, в довыборах в Госдуму в качестве самовыдвиженца намерен участвовать директор фирмы «Седьмое небо» Имамаддин Фарман оглы Аласов. Из значимых политических сил пока не определила своего кандидата ЛДПР.