Чита, 15 июля, 2020, 12:20 — ИА Регнум. Новым уполномоченным по правам человека в Забайкальском крае стал ветеран МВД, участник боевых действий Николай Хлызов.

Правозащитник.забайкальскийкрай.рф Уполномоченным по правам человека в Забайкальском крае избран Николай Хлызов

Как сообщает официальный сайт аппарата уполномоченного, его кандидатура по итогам тайного голосования поддержана большинством голосов депутатов регионального парламента.

Из биографии нового омбудсмена известно, что оо образованию он — учитель истории и обществоведения, юрист. Родился 31 мая 1962 года в поселке Селенгинск Кабанского района Республики Бурятия. Последнее место работы — помощник Уполномоченного по правам ребенка в Забайкальском крае (с 2016 года). Награжден Орденом Мужества.