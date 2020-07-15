Калуга, 15 июля, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Положительные тесты на коронавирус подтверждены в Калужской области у 45 человек за последние сутки, сообщает 15 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Admoblkaluga.ru В калужской больнице скорой медпомощи

Всего в регионе подтвержден 6 тыс. 781 положительный тест, 1 тыс. 676 человек находятся на лечении, 5 тыс. 53 человека выздоровели, 52 человека умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (421), в Обнинске (240), в Боровском районе (168), Малоярославецком районе (133), в Жуковском районе (126) и в Козельском районе (102).