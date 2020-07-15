Воронеж, 15 июля, 2020, 12:05 — ИА Регнум. Истребитель МиГ-21УМ выставлен на продажу на сайте avito.ru в Воронеже, продавцом указано частное лицо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://www.avito.ru Объявление о продаже истребителя

Состояние самолёта — в «лётной годности», продавец обещает помочь не только с регистрацией, но и с обучением. Находится самолёт в аэропорту «Воронеж». Стоимость самолёта — 70 млн рублей.

МиГ-21 — советский лёгкий сверхзвуковой фронтовой истребитель третьего поколения, выпускался с 1950-х годов в разных модификациях. В Воронеже установлен памятник этому самолёту. МиГ-21УМ выпускался как двуместный учебный фронтовой истребитель.