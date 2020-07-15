Москва, 15 июля, 2020, 11:56 — ИА Регнум. За последний год в России уменьшилось количество производств, по которым должники так и не приступили к выплате алиментов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Николай Терпсихоров. Окно в мир. 1928

«Нам удаётся сохранить положительную тенденцию снижения остатка неоконченных исполнительных производств по алиментам. За последний год он сократился и, что особенно важно, уменьшилось количество производств, по которым должники не приступили к выплате алиментов», — заявил Аристов.

Всего за три последних года в пользу детей взыскано свыше 51 млрд рублей, доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментов, за пять месяцев текущего года составила 74%.