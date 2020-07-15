Абакан, 15 июля, 2020, 11:49 — ИА Регнум. На территории заказника «Позарым» (Хакасия) впервые удалось обнаружить манула. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

Mnr.gov.ru Фотоловушка зафиксировала манула на территории заказника «Позарым»

Новые сведения о редких видах животных сотрудники заповедника «Хакасский» получили в ходе конно-полевой экспедиции. Она продолжалась 23 дня и охватила 600 км особо охраняемых природных территорий Алтае-Саянского экорегиона.

Главным научным открытием стала первая фотофиксация в «Позарыме» манула. По словам специалистов, это крайне редкий для горного массива Западных Саян зверь. Дикая кошка попала в объектив фотоловушки, расположенной в высокогорье.

Директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий подчеркнул, что изучение диких кошек является для заповедника приоритетной темой.

«Многолетние исследования и результаты прошедшей экспедиции свидетельствуют о том, что «Позарым» является перспективной территорией обитания снежного барса и других диких кошек южной Сибири», — отметил Непомнящий.

Все полученные данные послужат основой для дальнейших трудов учёных.

По информации Минприроды РФ, исследование редких кошек на территории заказника «Позарым» началось в 2011 году в рамках проекта по сохранению манула, ирбиса и рыси, устойчивому развитию природоохранной деятельности и популяризации исследований «Дикие кошки южной Сибири». Работы проводятся при поддержке «Русского географического общества».

Одна из задач федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология» — это изучение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года стало известно, что учёные подсчитали снежных барсов, обитающих на территории Сайлюгемского национального парка (Республика Алтай) и прилегающих к нему участках. Удалось насчитать 21 хищника, в том числе 15 взрослых особей и шесть котят.

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