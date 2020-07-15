Ярославль, 15 июля, 2020, 11:34 — ИА Регнум. В Ярославской области 108 человек вылечились от коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информационный центр по коронавирусу в России. За минувшие 24 часа в регионе зарегистрировано еще 40 ярославцев, инфицированных SARS-CоV-2.

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По данным регионального оперштаба за сутки коронавирус выявлен в 9 муниципальных образованиях Ярославской области. Больше всего новых случаев в Ярославле — 22. Также за минувшие 24 часа отмечены новые заболевшие в Тутаевском (6), Большесельском (4), Борисоглебском (3), Некрасовском (2), Ярославском, Некоузском, Пошехонском и Любимском (по 1) муниципальных районах.

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Всего за сутки выздоровели 108 человек, с начала периода от коронавируса поправились уже 4 544 жителя Ярославской области. Новых летальных случаев за последний день в регионе не выявлено.