Аналитики в США обеспокоены малым числом женщин и меньшинств в армии страны
Вашингтон, 15 июля, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Недостаточное количество женщин и представителей расовых и этнических меньшинств на руководящих постах в армии США вызывает обеспокоенность у американского экспертного сообщества. Об этом свидетельствует доклад Совета по международным отношениям «Демография вооруженных сил США» (Demographics of the U.S. Military), опубликованном 14 июля на сайте Совета.
Согласно приведенной советом статистики, во всех родах войск большинство должностей занимают белые мужчины. Более того, расовое разнообразие сокращается на высших уровнях управления, где, опять же, ключевую роль играют белые мужчины.
В том же, что касается женщин в рядах вооруженных сил США, то они составляют одну пятую всего контингента в каждом роде войск. Исключение составляет морская пехота, где на долю женщин приходится всего 8% от общего числа. Лучше всего ситуация в береговой охране США.