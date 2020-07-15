Барнаул, 15 июля, 2020, 11:30 — ИА Регнум. Скандальной историей с переизбытком призывников на сборном пункте в Барнауле заинтересовался уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин, поручив сотрудникам своего аппарата на месте разобраться в проблеме, встретившись с призывниками, ожидающими отправки на срочную службу в воинские части на территории региона. Но, судя по сообщению с официального сайта омбудсмена, проверяющие нарушений не нашли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Protmen.ru Сборный пункт Алтайского края. Таким он стал после обнародования информации в СМИ

Ранее телеграм-канал u_crimes_brn опубликовал видеокадры со сборного пункта в Алтайском крае, который находится на ул. Папанинцев, 192. На них видно, что на территории, где некоторые молодые люди сидят прямо на грязном асфальте без средств индивидуальной защиты (в регионе ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса), царит антисанитария: повсюду валяются куски картона и мусор.

«Пацаны уже сутки сидят на улице, ждут на картонках. Койко-мест не хватает, спят по очереди — на одну кровать приходится по несколько человек. Местные сроки-дембеля и контрабасы мутят бизнес, заряжая мобилки», — такими словами сопровождались видеокадры.

Спустя трое суток, судя по фотографиям с сайта омбудсмена, ситуация кардинально изменилась: показаны чистая казарма и установленные на улице палатки. Также было заявлено, что на самой территории введено обязательное ношение медицинских масок, регулярно проводится дезинфекционная обработка внутренних помещений.

Protmen.ru Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Наталья Зуйкова осматривает помещение на сборном пункте

Вероятно, это обстоятельство и позволило аппарату омбудсмена заявить: «Жалоб и заявлений от призывников на условия пребывания на сборном пункте не поступило».

Более того, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Алтайского края Андрей Круглов так прямо и сказал:

«В начале июля численность лиц, ожидавших отправление к местам срочной службы, действительно превышала установленную вместимость сборного пункта, но для обеспечения условий пребывания призывников на его территории были установлены палатки. Даже в самые загруженные дни каждый призывник был обеспечен индивидуальным местом для сна и отдыха».

Protmen.ru Сборный пункт Алтайского края. Таким он стал после обнародования информации в СМИ

Напомним, после того как информация просочилась в прессу, власти Алтайского края поздно вечером 11 июля заявили: «Причиной скопления призывников стало то, что органы военного сообщения по различным причинам не смогли отправить команды в воинские части по установленному плану. На территории города Барнаула нет воинских частей, где можно было бы временно разместить призывников».