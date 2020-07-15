В Костромской области выявлено еще 23 случая коронавирусной инфекции
Кострома, 15 июля, 2020, 11:16 — ИА Регнум. В Костромской области обнародовали данные COVID-статистики на утро 15 июля, количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило количество вновь зараженных. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный оперштаб.
За последние сутки в Костромской области SARS-CoV-2 выявлен ещё у 23 человек, 32 жителя региона выздоровели. Новых летальных случаев не зафиксировано. Всего с начала пандемии по официальной информации в регионе выявлено 1886 случаев коронавирусной инфекции, вылечены 65% заражённых — 1256 человек.
В больницах находятся 67 пациентов, ещё 539 инфицированных отправлены на домашнее лечение. В регионе зафиксировано 24 летальных случая, за сутки никто из пациентов с COVID-19 не скончался.