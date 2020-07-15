В Костромской области на пчёл потратят миллион рублей
Кострома, 15 июля, 2020, 11:10 — ИА Регнум. В Костромской области пчеловодам предлагают возместить 50% затрат на покупку пчелосемей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областную администрацию. Власти готовы компенсировать затраты на пчел, купленных в первые три квартала 2020 года. Пчеловодам вернут в качестве субсидии половину затраченных на приобретение пчелосемей средств.
«На субсидии из областного бюджета могут рассчитывать сельскохозяйственные товаропроизводители, состоящие на налоговом учете на территории Костромской области. Исключение составляют государственные (муниципальные) учреждения и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство», — пояснили в администрации Костромской области.
Ранее областные власти объявляли о компенсациях затрат на приобретение предпринимателями оборудования по откачке и фасовке меда, а также на участие в выставках и ярмарках.