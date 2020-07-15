Москва, 15 июля, 2020, 11:07 — ИА Регнум. Газ подорожает для российских потребителей, решение об этом пока оформляют. Об этом заявил 14 июля глава департамента экономической экспертизы и ценообразования «Газпрома» Алексей Андреев в ходе телефонной конференции, сообщает портал Finanz.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По словам Андреева, вопрос о повышении согласовали с регулирующими органами. Решение об индексации тарифов принято, но «находится в стадии оформления».

Повышение тарифов на транспортировку газа также обсуждается, но решения пока не принято, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года Федеральная антимонопольная служба утвердила индексацию цен на газ для населения в размере 3%.