Ярославль, 15 июля, 2020, 10:55 — ИА Регнум. В Ярославле определен подрядчик по ямочному ремонту дорог во втором полугодии 2020 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок. Единственным участником аукциона, проводимого мэрией Ярославля стала компания «Линоприм». С ней и будет заключен контракт.

City-yaroslavl.ru Ямочный ремонт в Ярославле

Ямочный ремонт в Ярославле должен начаться с 1 августа, в приложении к контракту определен перечень из 954 улиц города, на которых могут вестись работы. О будущем подрядчике известно немного. Компания создана два года назад, в этом году занимается благоустройством общественной территории в «Парке Победы» в Переславле-Залесском и придомовой территории в Ростове.

У компании «Линоприм» общий учредитель с ООО «ЯПСК», которая уже отвечала за ямочный ремонт в Ярославле в первом полугодии 2019 года. Сумма нового контракта на второе полугодие 2020 года составит 28 миллионов рублей.