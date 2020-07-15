Москва, 15 июля, 2020, 10:44 — ИА Регнум. В России после пандемии коронавируса маятниковая миграция усилится, центры притяжения останутся прежними — столицы, мегаполисы и нефтедобывающие регионы. Но при этом на этих рынка труда «спрос превысит предложение, и зарплаты будут снижаться». Об этом сообщает автор телеграм-канала Scriptorium, политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя представленные Росстатом показатели трудовой миграции.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Эксперт отмечает, что статистика учитывает «только официальную занятость и нерепрезентативна». По его словам, после пандемии коронавируса «маятниковая миграция усилится, центры притяжения останутся прежними: столицы, мегаполисы и нефтедобывающие регионы», считает политолог. Он также уточняет, что из-за соглашения ОПЕК+, вынуждающего Россию снижать темпы добычи нефти, сократится спрос на вахтовиков.

«Рост маятниковой миграции сдерживает инфраструктурное развитие регионов (не платят НДФЛ), усиливает экономическое неравенство внутри региональных обществ. Это движение в сторону усиления асимметрии регионов. Характерно, что на социальную аномию уже никто не обращает внимание (распад семей, статистика разводов среди работающих маятниковым способом).

По мере сверхцентрализации количество регионов, охваченных маятниковой миграцией, будет возрастать. Регионы, население которых адаптировалось к маятниковой миграции, будут более конкурентными.

На рынке труда Московии следует ожидать снижения привлекательности условий: спрос превысит предложения, и зарплаты будут снижаться. Аналогичное касается и северных вахтовиков», — считает Дмитрий Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году за пределами своего региона проживания трудились почти 3 млн граждан РФ (4,1% всего занятого населения). Лидерами по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона, стали Московская область (20,2%), Ленинградская область (18,3%), Адыгея (16,4%), Чувашия (13,8%) и Калмыкия (12,9% занятых). Лидеры по притоку рабочей силы — Москва, Тюменская область (вместе с ХМАО и ЯНАО), Якутия, Магаданская область, Санкт-Петербург и Подмосковье.

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