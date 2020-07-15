Калуга, 15 июля, 2020, 12:29 — ИА Регнум. В Калужской области вновь отложили открытие детских загородных лагерей отдыха, которые должны были начать работу с 15 июля. Открытие оздоровительных лагерей произойдёт не раньше 26 июля. Окончательное решение по снятию ограничений, связанных с организацией летнего отдыха детей, будет принято Роспортебнадзором. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Скриншот страницы Министерства образования Калужской области в «ВКонтакте» В летнем детском лагере отдыха

«Сейчас многие ждут открытия загородных летних лагерей, мечтая отправить детей на отдых после тяжелого учебного года. При этом часто забывают, что даже при переходе на третий этап снятия ограничений летний отдых в детских лагерях будет сильно отличаться от того, к чему все привыкли. Например, в лагере не будет массовых мероприятий, а количество детей, которое сможет вместить лагерь, будет вдвое меньше, чем обычно. Родители не смогут посещать детей в течение смены, а заболевший ребенок превратит летний лагерь в обсерватор — пространство, изолированное на неопределённый срок. Появление даже одного такого обсерватора и новые вспышки коронавирусной инфекции поставят под угрозу начало учебного года в традиционной форме», — с таким посланием обратилось образовательное ведомство региона к родителям в социальных сетях.

Одновременно министерство образования и науки области обратилось к родителям с анонимным опросом на тему «Нужна ли вам работа детских лагерей в период пандемии?». К 15 июля уже проголосовали более 1590 человек. 53,89% респондентов считают, что их ребёнок устал после учебного года и ему необходим организованный отдых в летнем лагере. Однако 35,99% уверены, что не стоит открывать детские лагеря, чтобы лето прошло без вспышек инфекции.

Напомним, для перехода на третий этап снятия ограничений необходимо, чтобы коэффициент распространения коронавируса в регионе не превышал 0,5, а именно за четыре последних дня новых случаев заболевания вирусной инфекцией должно быть в два раза меньше, чем за предыдущие четыре дня.