Санкт-Петербург, 15 июля, 2020, 10:37 — ИА Регнум. Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку по факту хлопка бытового газа в жилом доме в Московском районе города, где пострадал один человек. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

https://vk.com/spb_today В Петербурге следователи выясняют обстоятельства и причины пожара в одном из домов в Московском районе. Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Напомним, ЧП произошло утром 15 июля. Жители окрестных домов на улице Краснопутиловская услышали страшный грохот и шум. Как выяснилось, на первом этаже дома 108 по данной улице произошел хлопок бытового газа. Прибывшие на место спасатели эвакуировали более 140 жильцов многоквартирного дома, а также спасли женщину — хозяйку квартиры, которая с ожогами 70% тела была госпитализирована.

«В настоящее время следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, в том числе с участием сотрудников регионального управления МЧС, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Отметим, также проверку начала и прокуратура города. Ведомство оценит соблюдение законодательства при эксплуатации газового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.