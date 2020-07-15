Калуга, 15 июля, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Специалисты «Калугаэнерго» ликвидируют последствия града, сильных дождей и шквалистого ветра, которые вечером 14 июля обрушились на регион. Основной удар стихии пришёлся на Медынский, Жуковский, Мосальский и Боровский районы, где непогода стала причиной отключения электроэнергии. сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» Александр Архипов.

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» Ремонтно-восстановительные работы

В настоящее время над устранением перебоев в электроснабжении трудятся 30 оперативно-выездных бригад в составе 171 человека, 121 аварийно-восстановительная бригада распределительных сетей в составе 550 человек, девять аварийно-восстановительных бригад службы линий электропередачи общей численностью 59 человек, а также высокопроходимая спецтехника. Специалисты ликвидируют последствия грозового перенапряжения, а также проводят восстановительные работы на высоковольтных линиях, которые были повреждены деревьями, выпавшими из-за границ просек. Также ведётся активная отработка заявок, поступающих от потребителей по сети 0,4 кВ.

«Под особый контроль энергетиками взяты социально значимые объекты области. В случае необходимости для энергоснабжения медицинских учреждений, детсадов и объектов коммунальной инфраструктуры будут задействованы резервные источники питания. Сотрудники Калугаэнерго находятся на постоянной связи с органами власти и подразделениями МЧС, а также другими территориальными сетевыми организациями», — подчеркнул Александр Архипов.