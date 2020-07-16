В Совфеде 15 июля состоялся «правительственный час» с участием директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова. Он рассказал о состоянии дел и высказал свои пожелания по работе приставов. Кроме того, омбудсмен Татьяна Москалькова представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 год. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

10:32 15.07.2020 В Итоговом докладе о результатах деятельности ФССП России в 2019 году, опубликованном 18 марта 2020 года, сообщается: количество возбужденных в 2019 году исполнительных производств возросло на 13,8%, в том числе количество поступивших судебных актов увеличилось на 3,3 млн, или на 12,5%, а количество постановлений уполномоченных органов — на 5 млн, или 14,6%.

10:33 15.07.2020 Общее количество находившихся на исполнении исполнительных производств достигло 102,9 млн, говорится в Итоговом докладе о результатах деятельности ФССП России в 2019 году. В среднем у одного судебного пристава-исполнителя на исполнении находилось 4,3 тыс. исполнительных производств, что в 16,3 раза превышает норму нагрузки судебного пристава-исполнителя, установленную постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Минюста России от 15.08.2002 № 60/1 «Об утверждении норм нагрузки судебных приставов»

10:34 15.07.2020 Дмитрий Аристов [fssp.gov.ru]

10:45 15.07.2020 В Оренбургской области отмечен рост жалоб Уполномоченному по правам человека. В 2019 году к омбудсмену поступило 2 430 обращений, что на 140 больше предыдущего года. Среди обратившихся большинство — это социально уязвимые категории населения: инвалиды, пенсионеры, малообеспеченные, многодетные, одино­кие матери, дети-сироты. Самыми острыми оставались проблемы в сфере реализации жилищных прав граждан, в том числе вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг. Значительное число заявителей поднимают вопросы качества предоставления социальных благ. О волоките по материалам доследственных проверок, нарушенных пра­вах в ходе расследования уголовных дел, исполнения наказаний сообщали Уполномоченному как граждане, которым причинен вред от противоправных действий посторонних лиц, так и участники судопроизводства — обвиняемые и их защитники, осужденные. Информация об этом опубликована в докладе «О соблюдении прав человека в Оренбургской области и деятельности Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области в 2019 году».

10:46 15.07.2020 Несмотря на карантинные мероприятия, алтайские судебные приставы не остановили работу по взысканию долгов. Как сообщает официальный сайтУправления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю, за 4 месяца 2020 года дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35.1 КоАП РФ, возбуждены в отношении 472 должников. В отношении ещё 294 человек возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ, они признаны уклоняющимися от уплаты алиментов. Подробности в материале: Алтайские приставы помогли взыскать в пользу детей более 100 млн рублей

10:47 15.07.2020 В Оренбургской области за первое полугодие 2020 года с нерадивых родителей взыскано свыше 86 млн рублей по алиментам, что на 15 млн рублей превышает показатель за аналогичный период 2019 года, сообщает пресс-служба УФССП по региону. Об этом: В Оренбуржье с родителей взыскали более 86 млн рублей по алиментам

10:53 15.07.2020 По данным УФССП по Красноярскому краю, в 2019 году судебные приставы возбудили 2 миллиона 717 тысяч 292 исполнительных производства, что на 15% больше, чем в 2018 году. Фактическим исполнением окончено более полутора миллионов исполнительных производств, что больше на треть, чем в прошлом году. В рамках принудительного исполнения в отчётном периоде судебные приставы взыскали более 16 миллиардов рублей. В бюджеты всех уровней взыскано и перечислено 4 миллиарда 200 миллионов рублей.

11:10 15.07.2020 С тех пор, как вступил в силу новый закон, установивший правовые нормы прохождения службы в органах принудительного исполнения, было проверено более 60 тыс. кандидатов на правоохранительные должности на предмет соответствия требованиям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте также: Аристов рассказал о проверке на профпригодность среди судебных приставов

11:11 15.07.2020 В 2019 году уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой поступило 1237 обращений граждан. Как сообщили ИА REGNUM в аппарате омбудсмена, в 803 случаях жалобы приходили в письменном виде, 434 человека подали устное заявление. Кроме того, 34 письменных обращения поступило от коллективов граждан, в числе которых учителя, сельчане, родители школьников, многодетные семьи, осуждённые и так далее. Подробности в материале: В 2019 году бурятскому омбудсмену подали жалобы более 1,2 тысяч граждан

11:13 15.07.2020 Органами принудительного исполнения была прекращена деятельность порядка 1300 организаций, не соблюдавших санитарный режим функционирования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте подробнее: Аристов: более тысячи организаций принудительно закрыли в период эпидемии

11:17 15.07.2020 Более 2 тыс. незаконно находившихся в стране граждан было выдворено из России за месяцы эпидемии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации. Подробности в материале: Аристов рассказал о выдворении из России иностранцев в период эпидемии

11:27 15.07.2020 В течение последних трёх лет наблюдается положительная динамика по основным направлениям деятельности Федеральной службы судебных приставов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте также: За три года приставы обеспечили принудительный привод 2 млн человек

11:30 15.07.2020 В 2019 году к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области поступило 884 обращения, в том числе 9 коллективных от 1175 человек. Об этом говорится в докладе о деятельности кузбасского омбудсмена за прошлый год, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Хотя эта цифра несколько (на 4 обращения) выше, чем за 2018 год, но всё же гораздо ниже, чем в 2017 году, когда поступило 999 обращений, в том числе 16 коллективных. Читайте также: Жители Кузбасса стали реже жаловаться на нарушение своих прав

11:30 15.07.2020 Скандальной историей с переизбытком призывников на сборном пункте в Барнауле заинтересовался уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин, поручив сотрудникам своего аппарата на месте разобраться в проблеме, встретившись с призывниками, ожидающими отправку на срочную службу в воинские части на территории региона. Но судя по сообщению с официального сайта омбудсмена, проверяющие нарушений не нашли, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Ранее телеграм-канал u_crimes_brn опубликовал видеокадры со сборного пункта в Алтайском крае, который находится на ул. Папанинцев, 192. На них видно, что на территории, где некоторые молодые люди сидят прямо на грязном асфальте без средств индивидуальной защиты (в регионе ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса), царит антисанитария: повсюду валяются куски картона и мусор. «Пацаны уже сутки сидят на улице, ждут на картонках. Койкомест не хватает, спят по очереди — на одну кровать приходится по несколько человек. Местные сроки-дембеля и контрабасы мутят бизнес, заряжая мобилки», — такими словами сопровождались видеокадры. «>Спустя трое суток, судя по фотографиями с сайта омбудсмена, ситуация кардинально изменилась: показаны чистая казарма и установленные на улице палатки. Также было заявлено, что на самой территории введено обязательное ношение медицинских масок, регулярно проводится дезинфекционная обработка внутренних помещений. rotmen.ru Подробности в материале: Жалоб нет? Почему не нашли нарушений прав призывников в Барнауле

11:36 15.07.2020 Микрофинансовые кредитные организации занимаются возвратом просроченной задолженности, не регистрируясь в реестре коллекторских организаций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации. Подробности в материале: Коллекторы от МФО остаются неподконтрольны ФССП — Аристов

11:47 15.07.2020 Для Федеральной службы судебных приставов наибольшие сложности в сфере коллекторских агентств вызывают правонарушения, совершенные неподнадзорными лицами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации. Подробности в материале: ФССП не хватает полномочий для сбора доказательств — Аристов о коллекторах

11:56 15.07.2020 За последний год в России уменьшилось количество производств, по которым должники так и не приступили к выплате алиментов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте также: Глава ФССП рассказал об улучшении ситуации с выплатами алиментов в России

12:05 15.07.2020 Женщины Новосибирской области более ответственно относятся к своим долговым обязательствам, чем мужчины. Такой вывод сделали в УФССП России по региону. По состоянию на март 2020 года в Новосибирской области из общего количества должников — физических лиц насчитывалось 217 тысяч женщин, мужчин — почти 410 тысяч. «Стоит отметить, что чаще всего сибирячки не платят кредиты, на втором месте в рейтинге долгов женщин административные штрафы специально уполномоченных органов. Данная тенденция сохраняется на протяжении последних трёх лет», — подчеркнули в ведомстве.

12:07 15.07.2020 В то время как число неплательщиков алиментов сокращается, общая сумма задолженности по алиментам за три года значительно выросла. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте также: Глава ФССП обеспокоен ростом суммы задолженности по алиментам

12:07 15.07.2020 Дмитрий Аристов. council.gov.ru

12:15 15.07.2020 В России восстановление прав граждан редко сопровождается наказанием должностного лица, ответственного за соответствующее нарушение. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в Совете Федерации. Читайте подробнее: Москалькова: должностные лица несут ответственность за плохие решения редко

12:20 15.07.2020 В отношении жалоб граждан России на органы власти за последний год наблюдается неоднозначная динамика. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в Совете Федерации. Подробности в материале: В РФ растёт число жалоб на учреждения пенитенциарной системы — Москалькова

12:20 15.07.2020 Новым уполномоченным по правам человека в Забайкальском крае стал ветеран МВД, участник боевых действий Николай Хлызов. Как сообщает официальный сайт аппарата уполномоченного, его кандидатура по итогам тайного голосования поддержана большинством голосов депутатов регионального парламента. Читайте подробнее: В Забайкальском крае назначен новый омбудсмен

12:21 15.07.2020 К уполномоченному по правам человека в Татарии за 2019 год поступило 4713 обращений, что на 992 обращния больше показателя 2018 года. Чаще всего за помощью обращались пенсионеры (21,99%), инвалиды (17,31%) и иные категории заявителей (30,16%). Основными вопросами являлись жилищные (1081), социальная защита населения (547), медицинское обслуживание (378). Читайте подробнее: В Татарии выросло число обращений к уполномоченному по правам человека

12:28 15.07.2020 Нарушения в сфере уголовно-процессуального законодательства за последний год оказались главной темой в обращениях граждан России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в Совете Федерации. Читайте подробнее: В России растёт запрос на процессуальную справедливость — Москалькова

12:29 15.07.2020 Заседание Совета Федерации 15 июля. council.gov.ru

12:37 15.07.2020 В аппарате уполномоченного по правам человека в Иркутской области подвели итоги работы за первое полугодие 2020 года. Судя по информации с официального сайта, за этот период к омбудсмену региона Виктору Игнатенко обратились 930 граждан. Наиболее часто жителями Иркутской области задавались вопросы о защите прав граждан в местах лишения свободы (23%/247), о защите жилищных (14%/155) и социальных прав (12%/129), а также вопросы о защите и восстановлении прав на охрану здоровья (8%/87). Несмотря на то, что обращения по указанным выше темам на протяжении двух последних лет являются наиболее актуальными для жителей региона, тем не менее в 2019 году обращений по данной тематике было на 6% больше. Подробности в материале: Жители Приангарья стали чаще жаловаться омбудсмену на суды и чиновников

12:39 15.07.2020 Из доклада Дмитрия Аристова. council.gov.ru

12:47 15.07.2020 В 23 субъектах России уполномоченные по правам человека не имеют независимого аппарата. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в Совете Федерации. Читайте подробнее: Москалькова: работа уполномоченных иногда встречает противодействие

12:57 15.07.2020 Из доклада Дмитрия Аристова. council.gov.ru.

13:07 15.07.2020 Число обращений в связи с проблемами в предоставлении жилья сиротам за последний год выросло. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в Совете Федерации. Об этом: Москалькова отметила рост числа обращений по предоставлению жилья сиротам

13:23 15.07.2020 В настоящее время вопрос демонтажа клеток в зданиях судов в России заморожен. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в Совете Федерации. Читайте также: Москалькова прокомментировала идею демонтажа клеток в зданиях судов

13:25 15.07.2020 Законопроект о размере удерживаемых сумм с доходов должников внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля. Подробности в материале: Законопроект о размере удерживаемого долга внесен в Госдуму

13:33 15.07.2020 Заседание Совета Федерации 15 июля. council.gov.ru.

13:34 15.07.2020 Институт частных приставов в России возможен, но вряд ли проявит значительную эффективность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте подробнее: Глава ФССП прокомментировал возможность появления частных приставов в РФ

13:37 15.07.2020 Дмитрий Аристов в Совете Федерации. council.gov.ru

13:37 15.07.2020 Из доклада Дмитрия Аристова. council.gov.ru

13:50 15.07.2020 В России необходимо искать новые решения в отношении должников по алиментам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации. Об этом: Глава ФССП: меры давления на должников по алиментам практически исчерпаны

13:56 15.07.2020 Федеральная служба судебных приставов и Министерство юстиции готовят законопроект для того, чтобы пресечь сокрытие доходов плательщиками алиментов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации. Об этом: ФССП с Минюстом «закроют лазейку» для хитрых должников по алиментам

13:58 15.07.2020 Сенаторы слушают доклад Дмитрия Аристова. council.gov.ru

14:48 15.07.2020 Из доклада Дмитрия Аристова. council.gov.ru

18:41 15.07.2020 Выступление Дмитрия Аристова в Совете Федерации. council.gov.ru

07:09 Итоги работы УФССП России по Омской области в 2019 году: окончено и прекращено 786,5 тысячи производств, с должников взыскано 8 млрд 140 млн рублей, уровень взыскания в консолидированный бюджет РФ возрос на 22% и достиг 1,8 млрд рублей. В пользу детей за прошлый год взыскано более 157 млн рублей задолженности по алиментам.