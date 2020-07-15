Казань, 15 июля, 2020, 09:55 — ИА Регнум. В Татарии ввели ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Исаак Левитан. Березовая роща. 1885-1889

В документе указано, что сроком на 21 день на всей территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского. Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского Лениногорского Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

Запрет на посещение лесов ввели из-за установленных на этих территориях 4-го и 5-го классов пожарной опасности.

ИА REGNUM ранее сообщало, в лесах Татарии в период с 8 по 15 июля местами ожидалась высокая пожарная опасность (4-й класс).

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