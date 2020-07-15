Москва, 15 июля, 2020, 09:47 — ИА Регнум. В 2019 году за пределами своего региона проживания трудились почти 3 млн граждан РФ (4,1% всего занятого населения). Такие данные по внутрироссийской трудовой миграции по итогам прошлого года приводит Росстат.

Николай Кузнецов. На заработки. 1882

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Так, лидерами по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона, стали Московская и Ленинградская области, пишет РБК. В другом субъекте РФ трудились 20,2% работающего населения Подмосковья, или каждый пятый (более 822,1 тыс. человек), в Ленинградской области — 18,3% (170,5 тыс. человек).

Высокий процент выезжающих на работу в другой регион в Республике Адыгея (16,4%), Чувашии (13,8%) и Калмыкии (12,9% занятых).

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Также в десятку лидеров по оттоку работающего населения вошли Марий Эл, Еврейская автономная область, Брянская область, Мордовия и Орловская область.

Добавим, что лидерами по притоку внутрироссийских мигрантов являются Москва (21,6% работающего населения прибыли из других регионов) и Тюменская область с автономными округами (18,8%). Также высокая доля трудовых мигрантов в Якутии (8,6%), Магаданской области (8,5%), Санкт-Петербурге (7,5%) и Московской области (4,5%).