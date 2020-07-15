Тюмень, 15 июля, 2020, 09:07 — ИА Регнум. В Тюменской области многодетные семьи вместо положенного по закону бесплатного участка земли могут получить выплату на приобретение жилья. Об альтернативе сообщил глава региона Александр Моор на своей странице в социальной сети.

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Он сообщил, что за девять лет реализации программы в Тюменской области участки получили более 8 850 семей. Но есть многодетные, которые продают участки, так как они им не нужны, особенно, если они уже проживают в сельской местности. А жильё будет актуально всегда.

«Теперь мы изменили ситуацию. Выплату за землю можно будет направить на приобретение жилья. Средства будут зачисляться напрямую банку или застройщику», — пояснил Александр Моор.

Минимальная выплата на семью с тремя детьми, которая состоит в очереди на участок под индивидуальное жилищное строительство, составляет 323 250 рублей. Доплата на четвёртого и каждого последующего ребёнка — 64 650 рублей. Если выплату за земельный участок многодетные тюменцы желают получить в 2020 году, то им нужно подать заявление до 31 июля 2020 года, если в 2021 году — до 31 августа 2020 года.

Выплату можно потратить на приобретение квартиры на первичном рынке жилья у застройщика, на первоначальный взнос по ипотеке, на погашение основной суммы долга или уплаты процентов по ипотеке, а также на покупку квартиры по договору долевого строительства. Средства зачислятся напрямую банку или застройщику.

Однако у многодетных семей возникла масса вопросов по поводу альтернативы. К примеру, один из подписчиков главы региона сообщил, что они получили, как многодетная семья, в 2019 году участок в Решетниково.

«В конце года наши участки признают подтопляемыми и в разрешении на строительство отказывают теперь. Участок не продать. Ничего не построить. Как огород держать на расстоянии от основного места жительства невыгодно — очень далеко. Покупать недвижимость не нужно. Ипотека уже имеется. Примите решение о возврате выданного участка и дайте возможность заплатить платёж (компенсацию) за имеющую ипотеку», — предложил многодетный тюменец.