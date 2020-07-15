Иркутск, 15 июля, 2020, 08:42 — ИА Регнум. Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» на своей странице в соцсети опубликовали видеоролик с «танцующим медведем». Его авторы объясняют схожесть танца с помечанием зверем территории.

Танцующий медведь

«На дереве обязательно останется его шерсть. Чем выше отметина — тем серьёзнее «заявка» на звание хозяина в лесничестве «Берег Бурых Медведей». А желающих оставить свою «визитную карточку» на коре достаточно!

Сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в каждый свой выезд на подсчёты косолапых, наблюдают их в среднем под два десятка. И это только тех, кто не успел или не захотел скрыть своё присутствие от человека», — отмечают в заповеднике.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев написал критическую рецензию к статье, в которой утверждается, что популяция медведей в Приангарье стала в четыре раза больше нормы:

«Сейчас в лесах Иркутской области обитает 20 тысяч медведей при норме 5−6 тысяч. Только за минувший год популяция возросла на 2 тысячи особей».