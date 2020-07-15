Барнаул, 15 июля, 2020, 08:23 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где стали выявлять более 200 новых носителей коронавируса ежедневно, готовятся к открытию пляжного сезона. Как следует из сообщения пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, к эксплуатации готовы 38 пляжей, в том числе шесть из них расположены в Барнауле, пять — в Бийском районе, три — в городе-курорте Яровое, а также других традиционных местах отдыха.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю Купальный сезон

«Официальный пляж — это не традиционно сложившийся участок берега, на котором купается много людей, а специально оборудованное место, на котором отдых будет не только приятен, но и, самое главное, безопасен. К сожалению, для большинства людей обязательное условие качественного отдыха — возможность искупаться, а никак не собственная безопасность», — отмечают спасатели.

Вместе с тем в Алтайском крае уже зарегистрировано несколько грубых нарушений карантинных мер в местах массового отдыха. Однако только по прошествии нескольких дней прокуратура Алтайского края и региональное управление Роспотребнадзора заинтересовались видеокадрами массовой дискотеки, проведённой в разгар эпидемии коронавируса на одной из туристических баз в Алтайском районе.

Читайте также: Надзорные органы заинтересовались массовой дискотекой на Алтае