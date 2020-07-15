Москва, 15 июля, 2020, 08:22 — ИА Регнум. Предварительный стандарт формы для российских школьников может быть утверждён в ноябре 2020 года, сообщили 14 июля в пресс-службе Минпромторга РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

Требования по стандарту будут распространяться на такие формы одежды, как пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки и другие. Кроме того, он будет включать оценку безопасности одежды, методику и параметры её испытаний.

Отличия существующей сегодня одежды для школьников от той, которую планируется выпускать по новому стандарту, объяснили в Федеральном агентстве России по техническому регулированию и метрологии.

«Сегодня законодательством не предусмотрено такое понятие, как школьная форма, поэтому в продаже присутствует одежда, по своим характеристикам соответствующая вещам для эпизодической носки. Одежда же для школы должна соответствовать другим требованиям, ведь в ней дети проводят по несколько часов», — сообщили в пресс-службе Росстандарта.

В ведомстве добавили, что предварительный национальный стандарт будет действовать в течение ограниченного времени, поэтому производители смогут оценить его на практике. Затем в документ могут внести корректировки и принять его уже как ГОСТ, либо в принципе отменить, если опыт будет негативным.