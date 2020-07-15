Южно-Сахалинск, 15 июля, 2020, 08:06 — ИА Регнум. На Сахалине горбуша в этом сезоне не дошла до большинства нерестовых рек. По мнению экологов, рыбу не пустили в реки на нерест ставные неводы в юго-западном промысловом районе Сахалина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина.

Василий Суриков. В лодке

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«Сегодня — последний день промышленного лова горбуши на юго-западном побережье Сахалина, который продолжался с 1 июня по 15 июля 2020 года в шести муниципальных районах. Его итоги без преувеличения можно назвать катастрофическими — рыбы не было в неводах, нет её и в реках», — рассказали экологи.

Как пояснили в общественной организации, рыба не дошла на нерест в реки, так как для юго-западного района Сахалина в путину 2020 года не ограничена длина ставных неводов. По прогнозу учёных, в этом районе ожидался улов горбуши в объёме 1091,5 тонны, но областная комиссия по анадромным рыбам разрешила выловить 9626 тонн горбуши, что почти в семь раз больше. 27 рыбопромышленных компаний получили разрешение выставить 60 неводов максимальной длины — до трёх км.

При этом экологи подчёркивают, что пропускные дни для обеспечения прохода горбуши в реки не установлены вовсе.

«Экологическая вахта Сахалина» обследовала большинство важнейших нерестовых рек — в некоторых из них рыбы нет вообще, в некоторых — встречается незначительное количество.

«При таких условиях естественное воспроизводство популяций горбуши будет минимальным. Экологи готовят обращения в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку многолетним действиям управленцев рыбной отрасли, приведшим к краху значительных запасов ценного биоресурса и экологическому ущербу для рек значительной части региона», — подчеркнули представители организации.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил усилить на Камчатке работу пограничной службы по пресечению браконьерского промысла лосося запрещенными дрифтерными сетями.