Кызыл, 15 июля, 2020, 06:55 — ИА Регнум. В Туве уже несколько дней подряд идут дожди, в связи с чем специалисты прогнозируют повышение уровня воды в реках. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, сильные дожди продолжатся 15 июля.

17.mchs.gov.ru Поднятие уровня воды в Туве

Реки могут выйти на пойму и затопить пониженные участки местности. В ведомстве призвали местных жителей соблюдать осторожность при нахождении вблизи рек и переезде по мостам. Не рекомендуется переезжать реки вброд.

Глава республики Шолбан Кара-оол в связи с этим поручил руководителям районов и сельхозуправлений взять под контроль чабанские стоянки.

«Следует организовать выезды на стоянки, узнать, каково здоровье животноводов, их детей и ветеранов. Поручаю министерству сельского хозяйства изучить сложившуюся ситуацию и действовать», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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