Североморск, Мурманская область, 15 июля, 2020, 01:58 — ИА Регнум. В параде в День Военно-морского флота (ВМФ) 26 июля в Североморске впервые примет участие новейший атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир». Об этом командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев сообщил в интервью, 15 июля опубликованном в газете «Красная звезда».

Пресс-служба АО «ПО «Севмаш» АПЛ «Князь Владимир»

По его словам, главной особенностью парада в Североморске является представление морских стратегических ядерных сил нашего государства. Поэтому, несмотря «на значительное отвлечение сил» для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, Северный флот «сделал всё для того, чтобы праздник Военно-морского флота для жителей и гостей столицы Северного флота был зрелищным и запоминающимся».

«Впервые в парадном строю на североморском рейде будет стоять новейший атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», который в прошлом месяце пополнил состав Военно-морского флота России», — подчеркнул Моисеев.

По словам командующего, всего в параде кораблей и военно-спортивном празднике в Североморске «будет задействовано 28 боевых кораблей и судов обеспечения и более 3000 человек личного состава».

Как сообщало ИА REGNUM, начальник главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин рассказал о том, что военные моряки, которые примут участие в главном военно-морском параде ВМФ России в Санкт-Петербурге, протестированы на коронавирус и проходят двухнедельную обсервацию в море.