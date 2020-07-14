Ростов-на-Дону, 15 июля, 2020, 00:20 — ИА Регнум. В Ростовской области подготовку к новому отопительному периоду оценили в 5,3 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Заместитель министра ЖКХ Ростовской области Ирина Ялтырева уточнила, что около 4,7 млрд рублей — средства региональной казны, 600 млн рублей добавят муниципалитеты и организации жилищно-коммунального комплекса.

К 1 октября на Дону планируется обновить почти 35 километров тепловых и более 126 километров водопроводных сетей. Наряду с этим будет создан «аварийный запас материально-технических ресурсов и топлива».