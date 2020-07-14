Гаага, Нидерланды, 15 июля, 2020, 00:25 — ИА Регнум. Допрос президента Косово Хашима Тачи в Специальном трибунале по Косово продолжается. Во вторник, 14 июля, состоялось второе слушание показаний.

President-ksgov.net Хашим Тачи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, оно, как и первое, продлилось около шести часов и завершилось в 19:00.

После допроса Тачи не стал общаться с журналистами, а прямо направился в служебный магазин, скупо поприветствовав рукой пришедших поддержать его сторонников: перед входом в здание трибунала стояли 10−15 албанцев в национальных костюмах, которые стали скандировать фамилию Тачи после его выхода на улицу и прикрепили плакаты с символикой УЧК (алб. Освободительная армия Косово) и фотографии мирных албанцев, убитых сербами во время Косовской войны.

Напомним, Тачи и его преемника на посту главы Демократической партии Косово Кадри Весели обвиняют в убийстве свыше ста человек, в том числе албанцев, совершении военных преступлений, устранении политических соперников и причастности к пыткам людей.

Следующие слушания состоятся 15 июля в 13:00.