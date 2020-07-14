Долгопрудный, Московская область, 14 июля, 2020, 23:04 — ИА Регнум. В подмосковном городе Долгопрудный горит склад на общей площади 6,5 тыс. кв. метров, сообщает 14 июля ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Цитата страницы Vk.com сообщества «Типичный Долгопрудный» Пожар на складе в городе Долгопрудный Московской области

Отмечается, что склад горит в микрорайоне Хлебниково. В результате произошло обрушение кровли. Пожару присвоен второй (повышенный) ранг.

Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая в городе Дзержинске в Денисьевском проезде на территории промзоны произошел пожар на площади 300 кв. метров. В тушении пожара приняли участие 29 человек и девять единиц спецтехники.