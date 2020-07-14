Донецк, 14 июля, 2020, 22:50 — ИА Регнум. Двое мирных жителей посёлка Александровка (ДНР) ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщает 14 июля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

ИА Красная Весна Останки снарядов. ДНР

Уточняется, что ранения получили женщина и ребёнок. Повреждены два жилых дома — 251 и 255 по улице Ленина.

Обстрел украинские формирования осуществили в 19:45 мск из Марьинки. Атака по населённому пункту велась из гранатомётов, зениток, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

Напомним, за сутки 13 июля ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв посёлки шахты 6/7, Зайцево, Старомихайловку и село Коминтерново.