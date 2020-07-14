Нижний Новгород, 14 июля, 2020, 22:22 — ИА Регнум. В июле авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает рейсы из аэропорта «Стригино» (входит в холдинг «Аэропорты регионов») по трём южным направлением. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополь

Так, 24 июля стартуют ежедневные рейсы в Сочи, с 25 июля — ежедневно в Симферополь, так же с 25 июля начнут осуществляться рейсы в Анапу — по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Все рейсы будут выполняться на воздушном судне Airbus 320.

Как сообщало ИА REGNUM, южные полёты из «Стригино» были возобновлены в июне текущего года. В настоящее время из Нижнего Новгорода можно улететь в Анапу, Краснодар, Сочи и Симферополь.